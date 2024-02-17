В Курске и Белгороде взрывы, Ижевск горит: россиянам сегодня спать не дадут

Предварительно на Курск и Белгород налетели беспилотники, в Ижевске горит завод

В России продолжается ночной марафон пожаров и взрывов. Так, в ночь на 17 февраля сильные взрывы раздавались в Белгороде и Курске, а в Ижевске, известном своими оружейными заводами, разразился мощный пожар.

Об этом пишут местные каналы и представители местных российских властей. По их данным, имел место налет беспилотников.

В частности, губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что над городом якобы работала ПВО. А вот губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков никак не прокомментировал мощные взрывы, слышанные обитателями нескольких районов Белгорода, а также жителями пригорода.

В то же время в Ижевске вспыхнул мощный пожар на одном из предприятий. Пламя бушевало на площади в 2800 квадратных метров, его ликвидировали 70 человек и 33 единицы техники. Причины возгорания не сообщаются, однако местные уже написали, что некоторые слышали взрывы, и что это мог быть беспилотник.

Ранее "Телеграф" писал, что Белгород атаковали ракетами, разрушено ТЦ, много жертв. Также появились фото поврежденного торгового центра, расположенного на улице Плеханова. Там видно, что в магазине разбиты окна. Не менее 9 россиян были убиты, несколько десятков получили ранения.