Ночной удар по РФ: россияне жалуются на беспилотники и не только

Под ударом было две области

Россию регулярно атакуют беспилотники. В ночь на вторник, 27 февраля, дроны беспокоили жителей Брянской и Белгородской области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале обвинил в атаке Украину. Он заявил, что была попытка атаки беспилотниками на территории Клинцовского района. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений якобы нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Важно иметь в виду, что российские власти и подконтрольные ей СМИ регулярно подают искаженную информацию. Поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений.

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Также минобороны Российской Федерации поздно вечером сообщило об атаке "с применением шести снарядов реактивной системы залпового огня "Град". По данным ведомства, все шесть снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 17 февраля сильные взрывы раздавались в Белгороде и Курске. Кроме того, в Ижевске, известном своими оружейными заводами, разразился мощный пожар.