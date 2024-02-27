Ночной удар по Украине: россияне атаковали ракетами, "шахедами" и не только (фото)

Есть разрушения

В ночь на 27 февраля россияне атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 11 "шахедов" и две ракеты Х-59.

Как сообщили в Telegram-канале Воздушных Сил Украины, россияне атаковали баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области, четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59, одной противорадиолокационной – Х-31П с оккупированных территорий Донецкой области. Кроме того, они ударили по Украине и 13-ю ударными беспилотниками типа "Shahed".

К отражению воздушного нападения была привлечена истребительная авиация. Также его отражали зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.

"В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 "шахедов" в пределах Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областей", — сказано в сообщении.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, с позднего вечера и до самого утра враг несколько раз обстреливал Никопольщину. Из тяжелой артиллерии россияне били по районному центру, Мировской и Красногригоревской громадам.

"Люди не пострадали. Поврежден один из лицеев. Там выбиты окна. Повреждены грузовик и экскаватор", — написал Лысак.

На Сумщине россияне в ночь на 27 февраля обстреляли один из населенных пунктов Ахтырского района. Они ударили по складу с семенами подсолнечника, начался пожар. Его погасили спасатели, большую часть семян удалось спасти. Люди не пострадали.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что более 15 населенных пунктов области подверглись артиллерийским и минометным ударам врага. По Синьковке и Большому Бурлуку россияне ударили авиабомбами.

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что ночью остатки вражеского БПЛА повредили электролинию в Лубенском районе. В результате без света остались 208 бытовых и 4 юридических потребителей. Специалисты в усиленном режиме работают над восстановлением электроснабжения.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на вторник, 27 февраля территория России подверглась атаке дронами и "Градами". Под ударами были Брянская и Белгородская области.