Оккупанты ударили по Донецкой области: повреждены дома, есть пострадавшие (фото и видео)

В эпицентре взрывов оказались жилые дома

В ночь на 3 марта российские оккупанты совершили атаку по Мирнограду Донецкой области. В результате повреждения жилых домов есть пострадавшие. Утром под ударом оказался Покровск, где также пострадали жилые дома.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратура. Отмечается, что враг атаковал микрорайон с плотной жилой застройкой.

"В ночь на 3 марта 2024 года вооруженные силы России совершили массированную ракетную атаку на г. Мирноград, выпустив 4 ракеты, предварительно – "С-300". Под прицел оккупантов попал микрорайон с плотной жилой застройкой", — говорится в сообщении.

Также в результате попадания средств поражения по многоквартирным домам телесных повреждений в своих домах получили трое мирных граждан — две женщины 33 и 50 лет, а также 37-летний мужчина. Пострадавших госпитализировали. У них диагностированы минно-взрывные травмы, ушибы и ранения тела.

"В 06:30, россияне ударили ракетой "Искандер-М" по г. Покровск, где в эпицентре взрывов также оказались жилые дома. Две женщины 24 и 52 лет получили осколочные ранения", — сказали в прокуратуре.

По данному факту начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце февраля российские оккупанты совершили атаку по Харьковской области. В результате погиб 48-летний мужчина и его 6-летняя внучка.