Россия снова убила ребенка: появились детали удара по Харьковщине

Вокзал не использовался как объект транспортной инфраструктуры

28 февраля российские войска наносили авиационный удар по селе Большой Бурлук Купянского района Харьковской области. Жертвами стали два человека, среди них — 6-летняя девочка.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины. Это произошло около 16.50.

Оккупационная армия сбросила управляемые авиабомбы, одна из которых попала на территорию железнодорожного вокзала. Погиб 48-летний мужчина, его внучка получила тяжелые ранения, от которых скончалась. Мать ребенка находится в тяжелом состоянии и получает медицинскую помощь.

Важно отметить, что вокзал в Большом Бурлуке не использовался в качестве объекта транспортной инфраструктуры, но там находились гражданские люди.

Не раз во время атак на Большой Бурлук травмы получали дети. По этой причине рассматривается возможность эвакуации несовершеннолетних по этому населенному пункту, отметил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Напомним, 28 февраля российские кафиры ударили КАБами по центру Купянска в Харьковской области. В результате атаки захватчики разрушили церковь и кафе. Есть погибшие.

Также "Телеграф" писал, что Россия снова обстреляла Хотинское общество Сумского района Сумской области. В результате атаки погибли двое полицейских, а еще шестеро находятся в больнице.