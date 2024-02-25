"Пытались уничтожить нашу ПВО": в ВСУ рассказали детали ночной ракетно-дроновой атаки России

Волны дронов имели разветвления и по направлению, и по времени

В ВСУ рассказали подробности ночной атаки российских войск на Украину. По их данным она проходила в две волны.

Об этом сообщила начальник координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она объяснила, что в начале ночи враг пытался с помощью тактической авиации из Черного моря уничтожить нашу ПВО, для чего использовал ракеты типа Х-31П, но они были сбиты над акваторией моря. Затем пошли волны дронов.

В ночь на 25 февраля они имели разветвления и по направлению, и по времени. Сначала атака проходила в направлении Николаевской области, следующая атака была направлена на центральные регионы с переходом на восточные.

Впрочем, и первую, и вторую волны силы противовоздушной обороны Юга отработали результативно.Руководитель пресс-центра ОК "Південь" рассказала об успехах в цифрах:

1 дрон был уничтожен над Херсонской областью;

2 дроны — над Кировоградской;

3 дрона – над Николаевской.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 18 февраля оккупанты били по Украине ракетами и дронами. В результате в ряде областей прогремели взрывы.