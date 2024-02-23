Атака беспилотников на Одессу: один человек погиб

Один человек погиб, еще один получил сильные ранения

В результате атаки российских террористов на Одессу вечером 23 февраля погиб один человек. Тело погибшего деблокировали из-под завалов здания, в которое попал ударный беспилотник террористов.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Он также выразил соболезнования родным погибшего.

"В результате российской атаки по Одессе есть один погибший мужчина. Его тело сейчас деблокируют из-под завалов. Выражаю искренние соболезнования родным и близким…", – написал он.

Несколько ранее Кипер также сообщил, что из-под завалов атакованного жилого дома достали женщину. Она жива, но находится в тяжелом состоянии.

"Еще одну пострадавшую только что удалось извлечь из-под завалов. Женщину в тяжелом состоянии везут в больницу. Она пробыла под завалами около двух часов", – отметил он.

Напомним, террористы атакуют Одессу второй день подряд. Вечером 22 февраля российские террористы атаковали Одессу ударными беспилотниками, а также ракетами Х-22, запущенными группой стратегических самолетов Ту-22М3 с акватории Черного моря. В городе были слышны сильные взрывы после объявления воздушной тревоги. Возник сильный пожар, приведший к жертвам.