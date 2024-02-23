Ночной удар по Одессе: в городе увеличилось количество жертв (фото последствий)

В настоящее время поисково-спасательная операция уже прекращена

В Одессе резко увеличилось количество жертв в результате ночной атаки армии РФ 23 февраля. Под завалами здания предприятия в прибрежной зоне города были обнаружены тела еще двух погибших людей.

Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны юга Украины. Также о работе на месте чрезвычайного происшествия отчитались оперативно прибывшие по вызову представители ГСЧС в Одесской области.

По данным на 6 часов утра, пострадавшее здание испытало достаточно серьезные разрушения, огонь охватил территорию площадь 500 квадратных метров.

Напомним, что сразу после атаки БПЛА на предприятии удалось спасти охранницу, она не пострадала. После поиска под завалами общее число погибших в результате удара по Одессе достигло трех человек.

В настоящее время поисковая операция приостановлена, специалисты заканчивают с разбором завалов и проливкой обломков для полной ликвидации пожара.

Добавим, что этой ночью оккупанты также "кошмарили" Одесщину ракетами типа Х-22. О попадании этого типа боеприпасов пока не сообщалось.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Днепре в ночь на 23 февраля вражеский БПЛА попал в многоэтажный дом. Без жертв не обошлось.