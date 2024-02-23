Удары россиян по Одессе и Днепру: разрушена многоэтажка, есть погибшие (фото)

В Одессе погиб один человек, в Днепре после прилета в жилой дом пострадали четыре человека

Из-за ударов российских террористов по Одессе и Днепру есть разрушения и погибшие. В частности, в Днепре беспилотник россиян попал в многоэтажку и разрушил несколько этажей, а в Одессе возник сильный пожар, который привел к жертвам.

О последствиях удара террористов по Днепру сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его словам, погибших нет, но есть пострадавшие в результате теракта.

"Россияне атаковали область шахедами. Есть попадание по многоэтажке в Днепре. Предварительно известно о 4 пострадавших. Под завалами — люди. Поисковая операция продолжается", – написал он.

В Одесской области в результате теракта россиян погибший, еще одну женщину спасли из поврежденного здания. По данным местных властей, дрон упал на здание предприятия, расположенное в прибрежной зоне Одессы, там возник пожар.

Местные власти сообщили, что идет ликвидация последствий удара террористов. В поврежденных постройках могут находиться еще люди.

Напомним, что вечером 22 февраля российские террористы атаковали Одессу ударными беспилотниками, а также ракетами Х-22, запущенными группой стратегических самолетов Ту-22М3 из акватории Черного моря. В городе были слышны сильные взрывы после объявления воздушной тревоги.

Также россияне ночью 23 февраля атаковали Днепр ударными беспилотниками. В городе были слышны сильные взрывы, в том числе отработка противовоздушной обороны по беспилотникам, атака на город происходила с нескольких сторон.