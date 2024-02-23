Удари росіян по Одесі та Дніпру: зруйновано багатоповерхівку, є загиблі (фото)

В Одесі загинула одна людина, у Дніпрі після прильоту у жилий будинок постраждало четверо людей

Через удари російських терористів по Одесі та Дніпру є руйнування та загиблі. Зокрема у Дніпрі безпілотник росіян влучив у багатоповерхівку та зруйнував кілька поверхів, а в Одесі виникла сильна пожежа, яка призвела до жертв.

Про наслідки удару терористів по Дніпру повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його словами, загиблих немає, але є постраждалі внаслідок теракту.

"Росіяни атакували область шахедами. Є влучання по багатоповерхівці у Дніпрі. Попередньо відомо про 4 постраждалих. Під завалами — люди. Пошукова операція триває", – написав він.

В Одеській області внаслідок теракту росіян є загиблий, ще одну жінку врятували з пошкодженої будівлі. За даними місцевої влади, дрон впав на будівлю підприємства, розташовану у прибережній зоні Одесі, там виникла пожежа.

Місцева влада повідомила, що йде ліквідація наслідків удару терористів. У пошкоджених будівлях можуть перебувати ще люди.

Нагадаємо, що ввечері 22 лютого російські терористи атакували Одесу ударними безпілотниками, а також ракетами Х-22, які запустила група стратегічних літаків Ту-22М3 з акваторії Чорного моря. У місті було чутно сильні вибухи після оголошення повітряної тривоги.

Також росіяни вночі 23 лютого атакували Дніпро ударними безпілотниками. У місті було чутно сильні вибухи, в тому числі відпрацювання протиповітряної оборони по безпілотниках, атака на місто відбувалася з кількох сторін.