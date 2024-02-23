Нічний удар по Одесі: у місті зросла кількість жертв (фото наслідків)

Наразі пошуково-рятувальну операцію вже припинено

В Одесі різко збільшилася кількість жертв внаслідок нічної атаки армії РФ 23 лютого. Під завалами будівлі підприємства у прибережній зоні міста було знайдено тіла іще двох загиблих людей.

Про це повідомили у пресслужбі Сил оборони півдня України. Також про роботу на місці надзвичайної події відзвітували представники ДСНС в Одеській області, котрі оперативно прибули за викликом.

За даними на 6 годину ранку, постраждала будівля зазнала досить серйозних руйнувань, вогонь охопив територію площу 500 квадратних метрів.

Нагадаємо, що одразу після атаки БПЛА на підприємстві вдалося врятувати охоронницю, вона не постраждала. Після пошуку під завалами загальна кількість загиблих унаслідок удару по Одесі сягнула трьох осіб.

Наразі пошукова операція припинена, спеціалісти закінчують із розбором завалів та проливкою уламків для повної ліквідації пожежі.

Додамо, що цієї ночі окупанти також "кошмарили" Одещину ракетами типу Х-22. Про влучання цього типу боєприпасів поки не повідомлялося.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Дніпрі в ніч на 23 лютого ворожий БПЛА влучив у багатоповерховий будинок. Без жертв не обійшлося.