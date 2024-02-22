Росія атакувала Україну дронами та ракетами: були вибухи, в Одесі величезна пожежа

Російські терористи атакували Харків, Дніпро та Одесу, останню – ще й ракетами Х-22

Російські терористи атакували Одесу ударними безпілотниками, а також ракетами Х-22, які запустила група стратегічних літаків Ту-22М3 з акваторії Чорного моря. У місті було чутно сильні вибухи після оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві та моніторингові канали. Було запущено як мінімум три ракети, щодо безпілотників – на Одесу йшло від 4 до 5 БПЛА, які були знищені силами ППО.

Вибухи було чутно в Одесі, також терористи пускали ракети у напрямку Ізмаїльского району (Вилково та Татарбунари) та у напрямку Чорноморська. За даними моніторингу, одна з ракет влучила у воду біля Вилково. Скоріше за все, терористи намагалися уразити портову інфраструктуру.

Офіційних коментарів влади з приводу обстрілу поки що немає, попередньо, без постраждалих. Місцеві канали повідомили, що після влучання ракети виникла велика пожежа, та опублікували відео.

Окрім Одеси, терористи атакували ударними безпілотниками Харків та Дніпропетровську область. Наразі відомо, що Харків, як і Одеса, відбився від навали безпілотників; дрони все ще летять у напрямку Дніпра через Запорізьку область.

Раніше "Телеграф" писав, що новина про 400 іранських балістичних ракет для РФ — найгірша за останні місяці. Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович пояснив, у чому проблема з іранськими ракетами.

Після удару по військовому полігону в селі Трудовському, що неподалік окупованої Волновахи, росіяни знову скаржаться на аналогічну атаку. Цього разу вибухи пролунали на полігоні на Херсонщині. Там могли загинути десятки окупантів.