В окупованій Макіївці пролунали потужні вибухи: приліт спіймала нафтобаза і не тільки (відео)

Приблизно о десятій ранку місто зазнало обстрілу

У понеділок, 19 лютого, у тимчасово окупованій Макіївці (Донецька область) пролунали сильні вибухи. Після них небо над містом затягло густим чорним димом.

Про це повідомляють місцеві інтернет-пабліки. За їхніми даними, приблизно о десятій ранку місто зазнало обстрілу.

Пізніше почали з’являтися відео та фото з місця подій.

Як виявилося, приліт піймала місцева нафтобаза окупантів.

Дим від пожежі, який здіймається у небо, можна побачити практично з будь-якої точки Макіївки.

Місцева псевдовлада також повідомляє про знеструмлення кількох електропідстанцій.

"Без електроенергії знаходяться 15 котелень і жителі селищ Крупського, Горького, Первомайського, Карла Маркса", — йдеться у повідомленні.

Про "пропущений" на нафтобазі окупанти поки що мовчать.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Мелітополі в спорткомплексі пролунав вибух. Окупанти додумалися притягнути на дитячий спортивний захід гранатомет.

Також ми повідомляли про те, що в ніч проти 17 лютого Росію атакував рій безпілотників. Вибухи пролунали у кількох областях.