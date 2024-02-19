В окупованій Макіївці пролунали потужні вибухи: приліт спіймала нафтобаза і не тільки (відео)
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Приблизно о десятій ранку місто зазнало обстрілу
У понеділок, 19 лютого, у тимчасово окупованій Макіївці (Донецька область) пролунали сильні вибухи. Після них небо над містом затягло густим чорним димом.
Про це повідомляють місцеві інтернет-пабліки. За їхніми даними, приблизно о десятій ранку місто зазнало обстрілу.
Пізніше почали з’являтися відео та фото з місця подій.
Як виявилося, приліт піймала місцева нафтобаза окупантів.
Дим від пожежі, який здіймається у небо, можна побачити практично з будь-якої точки Макіївки.
Місцева псевдовлада також повідомляє про знеструмлення кількох електропідстанцій.
"Без електроенергії знаходяться 15 котелень і жителі селищ Крупського, Горького, Первомайського, Карла Маркса", — йдеться у повідомленні.
Про "пропущений" на нафтобазі окупанти поки що мовчать.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Мелітополі в спорткомплексі пролунав вибух. Окупанти додумалися притягнути на дитячий спортивний захід гранатомет.
Також ми повідомляли про те, що в ніч проти 17 лютого Росію атакував рій безпілотників. Вибухи пролунали у кількох областях.