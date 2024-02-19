В оккупированной Макеевке прогремели мощные взрывы: прилет поймала нефтебаза и не только (видео)
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Приблизительно в десять утра город подвергся обстрелу
В понедельник, 19 февраля, во временно оккупированной Макеевке (Донецкая область) прогремели мощные взрывы. После них небо над городом затянуло густым черным дымом.
Об этом сообщают местные интернет-паблики. По их данным, приблизительно в десять утра город подвергся обстрелу.
Позже начали появляться видео и фото с места событий.
Как оказалось, прилет поймала местная нефтебаза оккупантов.
Дым от пожара, который вздымается в небо, можно увидеть практически из любой точки Макеевки.
Местные псевдовласти также сообщают об обесточивании нескольких электроподстанций.
"Без электроэнергии находятся 15 котельных и жители посёлков Крупской, Горького, Первомайский, Карла Маркса", — говорится в сообщении.
О "пропущенном" на нефтебазе оккупанты пока молчат.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Мелитополе в спорткомплексе прогремел взрыв. Оккупанты додумались притащить на детское спортивное мероприятие гранатомет.
Также мы сообщали о том, что в ночь на 17 февраля Россию атаковал рой беспилотников. Взрывы прогремели в нескольких областях.