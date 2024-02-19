В оккупированной Макеевке прогремели мощные взрывы: прилет поймала нефтебаза и не только (видео)

Приблизительно в десять утра город подвергся обстрелу

В понедельник, 19 февраля, во временно оккупированной Макеевке (Донецкая область) прогремели мощные взрывы. После них небо над городом затянуло густым черным дымом.

Об этом сообщают местные интернет-паблики. По их данным, приблизительно в десять утра город подвергся обстрелу.

Позже начали появляться видео и фото с места событий.

Как оказалось, прилет поймала местная нефтебаза оккупантов.

Дым от пожара, который вздымается в небо, можно увидеть практически из любой точки Макеевки.

Местные псевдовласти также сообщают об обесточивании нескольких электроподстанций.

"Без электроэнергии находятся 15 котельных и жители посёлков Крупской, Горького, Первомайский, Карла Маркса", — говорится в сообщении.

О "пропущенном" на нефтебазе оккупанты пока молчат.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Мелитополе в спорткомплексе прогремел взрыв. Оккупанты додумались притащить на детское спортивное мероприятие гранатомет.

Также мы сообщали о том, что в ночь на 17 февраля Россию атаковал рой беспилотников. Взрывы прогремели в нескольких областях.