Росіяни приймають подарунки: вибухи гримлять у Ростовській області (відео)

Під удари потрапили як Ростовська область, так і тимчасово окуповані українські міста

В Росії ввечері 16 лютого вибухи гриміли біля міста Новошахтинськ у Ростовській області. Окрім того, вибухи чули у тимчасово окупованих російськими терористами українських містах Маріуполь, Донецьк, Волноваха та Токмак.

Про це повідомляє низка місцевих каналів. Так, у Ростовській області вибухи були над населеним пунктом Родіонівка поблизу Новошахтинська.

Цікаво, що це вже другий обстріл Ростовської області за добу – вдень сильний вибух чули у місті Шахти. Місцеві канали опублікували низку відео, на яких помітно активну роботу систем протиповітряної оборони російських терористів.

Також було гаряче на окупованих територіях України. Вибухи чули в окупованих Волновасі та Донецьку, також було завдано потужного удару по околицях тимчасово окупованого Токмака. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко написав, що по окупованому росіянами Маріуполю також завдали удару.

"Лівобережжя продовжує збивати "кару небесну" чимось. Чи то казармою, чи то складом. Версія про "розмінування" вночі не пройшла, то запустили стандарт про ППО. Зранку чекаємо на кадри об’єктивного контролю", – повідомив він.

Раніше "Телеграф" писав, що Бєлгород атакували ракетами, зруйновано ТЦ, багато жертв. Також з’явились фото пошкодженого торгового центру, що розташований на вулиці Плеханова. Там видно, що у магазині розбиті вікна. Не менше 9 росіян було вбито, кілька десятків отримали поранення.