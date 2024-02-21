HIMARS завдає ще одного удару? Окупанти знову скаржаться на приліт по полігону

Росіяни вже скаржаться на зрадників

Після удару по військовому полігону в селі Трудовському, що неподалік окупованої Волновахи, росіяни знову скаржаться на аналогічний удар. Цього разу вибухи пролунали на Херсонщині.

Офіційно інформація не озвучувалася, але про це вже почали писати в z-каналах у месенджері Telegram, в яких вже почали звинувачувати в недбалості військового керівництва і навіть деяких зрадників у генеральному штабі.

Про кількість ліквідованих росіян поки даних не надходило, проте, судячи з повідомлень одного з російських "блогерів", ситуація там аналогічна прильоту Трудівському. Тобто йдеться про шикування солдатів, під час якого було завдано удару ракетою HIMARS.

При цьому пропагандисти скаржаться на те, що інформація про шикування могла бути злита українським військовим самими ж окупантами, а можливо, була передана безпосередньо високопоставленими офіцерами.

Як повідомлялося раніше, удару по полігону в Трудівському було завдано 20 лютого, коли окупантів вишикували в очікуванні виского офіцера. За попередньою інформацією, росіяни втратили лише вбитими близько 60 людей.

Як повідомлялося раніше, російський військовий Андрій Морозов із позивним "Мурз" покінчив життя самогубством після того, як розкрив у мережі інформацію про втрати РФ під час боїв за Авдіївку