Россия атаковала Украину дронами и ракетами: были взрывы, в Одессе огромный пожар

Российские террористы атаковали Харьков, Днепр и Одессу, последнюю – еще и ракетами Х-22.

Российские террористы атаковали Одессу ударными беспилотниками, а также ракетами Х-22, запущенными группой стратегических самолетов Ту-22М3 с акватории Черного моря. В городе были слышны сильные взрывы после объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные и мониторинговые каналы. Было запущено как минимум три ракеты, по беспилотникам – на Одессу шло от 4 до 5 БПЛА, которые были уничтожены силами ПВО.

Взрывы были слышны в Одессе, также террористы пускали ракеты в направлении Измаильского района (Вилково и Татарбунары) и в направлении Черноморска. По данным мониторинга, одна из ракет попала в воду возле Вилково. Скорее всего, террористы пытались поразить портовую инфраструктуру.

Официальных комментариев власти по поводу обстрела пока нет, предварительно без пострадавших. Местные каналы сообщили, что после попадания ракеты возник большой пожар и опубликовали видео.

Кроме Одессы террористы атаковали ударными беспилотниками Харьков и Днепропетровскую область. Сейчас известно, что Харьков, как и Одесса, отбился от нашествия беспилотников; дроны все еще летят в направлении Днепра через Запорожскую область.

Ранее "Телеграф" писал, что новость о 400 иранских баллистических ракетах для РФ — самая плохая за последние месяцы. Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович объяснил, в чем проблема с иранскими ракетами.

После удара по военному полигону в селе Трудовском, что неподалеку от оккупированной Волновахи, россияне снова жалуются на аналогичную атаку. На этот раз взрывы прогремели на полигоне в Херсонской области. Там могли погибнуть десятки окупантов.