В Украине воздушная тревога, в некоторых регионах прогремели взрывы: что известно (обновлено)

Воздушные Силы информировали сразу про несколько угроз

Во всех областях Украины раздался сигнал воздушной тревоги. Угроза была из-за взлета МиГ-31К.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ. Также, по данным мониторинговых чатов, в Полтавской и Кировоградской областях были слышны взрывы.

"Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", — говорится в сообщении. Воздушные Силы добавляют, что также была угроза удара баллистическими ракетами по восточным и центральным регионам.

13:58 — после сообщения о вылете ракеты в направлении Канатового, Кировоградщина, раздался взрыв. Мониторинговые чаты пишут, что ракета прекратила свое существование. Предварительно, было применено одну КАР Х-59 "Овод" по Кировоградщине.

13:30 — несмотря на отбой угрозы из-за взлета МиГ-31К, остается ракетная опасность для Кировоградской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской областей в связи с активностью вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Карта тревог состояние на 13:29

13:26 — по территории Украины начал раздаваться сигнал отбоя воздушной тревоги.

13:25 — по данным мониторов, МиГ-31К возвращаются на аэродромы вылета.

12:54 – дополнительно угроза применения россиянами авиационных ракет Х-59.

12:53 — по данным мониторов, в воздухе наблюдается уже 2 борта МиГ-31К. Один слетел с Саваслейки, а другой с Моздока.

12:30 — мониторинговые чаты сообщают о вероятном попадании на границы Кировоградской и Полтавской областей. Отмечают, что пуск баллистики был из Воронежской области России, а также вполне возможно, что попали ракеты, изготовленные в КНДР.

12:12 — взрывы в Кропивницком районе Кировоградщины. Мониторинговые чаты пишут, что удар был нанесен баллистическим вооружением.

12:11 — взрывы раздались в Кременчуцком районе Полтавщины.

12:06 — по данным мониторинговых чатов, взрывы прогремели в Кропивницком, Кировоградская область.

12:06 — вся территория Украины охвачена воздушной тревогой.

Карта тревог состоянием на 12:06

12:02 — мониторинговые чаты сообщили о взрывах в Полтаве.

11:59 – сирена прозвучала в восточных областях и начала распространяться дальше.

Ранее "Телеграф" писал, что в ВСУ подтвердили, что взрывы в Мариуполе были работой наших воинов по вражеским летательным аппаратам. Результатом этой работы стали две уничтоженные "птички" врага.