Били дронами и ракетами: подробности ночной атаки по Украине, где прогремели взрывы (видео)

Враг снова устроил комбинированную атаку с применением ракет и дронов

В ночь на 18 февраля российские оккупанты атаковали Украину ракетами и беспилотными летательными аппаратами. Взрывы раздались в нескольких областях.

Так, в 00:05 в Командовании Воздушных Сил ВСУ сообщили о ракетной опасности в Харьковской области. Спустя несколько минут в Харькове раздался взрыв. При этом в мониторинговых Telegram-каналах написали о выходах баллистики из Белгородской области России в направлении области.

"Внимание. В Харькове слышны взрывы. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", — подтвердили информацию в полиции области.

В 0:42 Воздушные Силы предупредили, что вражеские беспилотники приближаются к Полтаве с северо-запада. До этого они сменили направление из Сумщины в Полтавскую область. Спустя почти десять минут в Полтавском районе произошел взрыв. В местных пабликах появилось соответствующее видео.

Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин в своем ТГ-канале написал, что этой ночью захватчики атаковали объект инфраструктуры. В результате случился пожар.

"Оккупанты нанесли удар по инфраструктурному объекту на территории Полтавского района. Это привело к пожару, который уже ликвидировали. Обошлось без жертв и пострадавших", — сказал он.

Также в местных пабликах сообщали, что Покровский район Донецкой области находится под обстрелом баллистики.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что над Павлоградским районом области вечером 17 февраля был сбит "Шахед". Что касается обстрелов, враг дважды бил по Никопольщине, райцентру и Мировской общине. К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.

Примерно в 2 часа ночи пошли отбои тревоги по областям. Однако на Харьковщине ее отметили около 3 часов.

Сколько БПЛА сбили этой ночью

Спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в своем Telegram-канале написал, что этой ночью на Черниговском и Сумском направлениях было сбито 11 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131".

"5 ударных дронов-камикадзе были уничтожены мобильными огневыми группами Сил обороны, вооруженными крупнокалиберными пулеметами и зенитными пушками", — отметил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 февраля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В ходе этого в Запорожье прогремели взрывы.