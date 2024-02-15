Взрывы в Хмельницкой области: был ли прилет, первые подробности

На местах работают соответствующие службы

В ходе массированной атаки по Украине утром 15 февраля враг нанес удары по Хмельницкой области. В результате обстрела были зафиксированы повреждения гражданских объектов.

Об этом сообщили в Telegram-канале Хмельницкой областной военной администрации. Отмечается, что на местах работают соответствующие службы.

В настоящее время информации о пострадавших или жертвах не поступала. Подробности происшествия устанавливаются. При этом в ОВА обратились с просьбой к жителям области.

"Просьба ко всем сохранять информационную тишину, пока работают соответствующие службы", — говорится в сообщении.

Отметим, что ранним утром 15 февраля российские оккупанты начали ракетную атаку по Украине. В 06:18 в мониторинговых Telegram-каналах уведомили, что на Хмельницкую область летят вражеские крылатые ракеты. В 07:10 был объявлен отбой воздушной тревоги.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что о подготовке к новой ракетной атаки по Украине стало известно в ночь на 15 февраля. Об этом свидетельствовал тот факт, что оккупанты подняли большое количество стратегических самолетов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области России.