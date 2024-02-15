Ракетный удар по Запорожью: есть прилет и пострадавший

Информация о пострадавших уточняется

Российские террористы во время утреннего ракетного удара по Украине в Запорожье попали в объект инфраструктуры города. В результате теракта ранен один человек, есть повреждения.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Удар, вероятно, наносили баллистической ракетой с территории пока еще российской Белгородской области.

"Предварительно — попадание по объекту инфраструктуры Запорожья. Один человек ранен, информация о других пострадавших уточняется", – написал он.

Напомним, утром 15 февраля российские террористы запустили по Украине ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Также недобитки из состава Черноморского флота РФ выпустили несколько ракет "Калибр", а из некоторых областей РФ летела баллистика.

Взрывы раздавались во Львове, также под атакой оказался Киев.

Ракетный обстрел Украины 7 февраля наделал беды в нескольких городах Украины. Больше всего пострадала столица Украины. В результате происшествия пострадали люди, а в Голосеевском районе столицы обломки попали в жилой 18-этажный дом, где возник масштабный пожар.

По Николаеву россияне ударили "шахедами" и ракетами воздушного базирования. Погиб мужчина, повреждено около 20 жилых домов. В Харькове было предварительно зафиксировано четыре ракетных удара. Есть попадания, а также пострадала женщина. Также зафиксировано попадание и во Львовской области – пострадал промышленный объект в Дрогобыче.