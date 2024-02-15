Ракетний удар по Запоріжжю: є приліт та постраждалий

Інформація щодо постраждалих уточнюється

Російські терористи під час ранкового ракетного удару по Україні у Запоріжжі поцілили в об'єкт інфраструктури міста. Внаслідок теракту поранено одну людину, є пошкодження.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Удар, ймовірно, завдавали балістичною ракетою з території поки ще російської Бєлгородської області.

"Попередньо — влучання по обʼєкту інфраструктури Запоріжжя. Одну людину поранено, інформація щодо інших постраждалих уточнюється", – написав він.

Нагадаємо, вранці 15 лютого російські терористи запустили по Україні ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Також недобитки зі складу Чорноморського флоту РФ випустили кілька ракет "Калібр", а з деяких областей РФ летіла балістика.

Вибухи лунали у Львові, також під атакою опинився Київ.

Ракетний обстріл України 7 лютого наробив лиха у декількох містах України. Чи не найбільше постраждала столиця України. Внаслідок події постраждали люди, а в Голосіївському районі столиці уламки потрапили до житлового 18-поверхового будинку, де виникла масштабна пожежа.

По Миколаєву росіяни вдарили "шахедами" та ракетами повітряного базування. Загинув чоловік, пошкоджено близько 20 житлових будинків. У Харкові було попередньо зафіксовано чотири ракетних удари. Є влучання, а також постраждала жінка. Також зафіксовано влучання й у Львівській області — постраждав промисловий об'єкт у Дрогобичі.