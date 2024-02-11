"Треба зупинити злочини РФ": посол США відреагувала на ракетну атаку по Харківщині, де загинула ціла сім'я

Що каже Бріджит Брінк про атаку РФ

Посол Сполучених Штатів у Києві Бріджит Брінк відреагувала на ракетну атаку окупантів по Харкову 9 лютого. Вона зазначила, що це один з доказів, чому потрібно підтримувати Україну та зупинити злочини РФ.

Про це вона написала у мережі X (колишній Твіттер).

"Серцем ми з Харковом, містом, яке дуже постраждало від нападів Росії. За вихідні загинуло 7 осіб, у тому числі одна сім'я з 3 дітьми. Саме тому ми повинні підтримувати Україну, щоб зупинити такі жахливі злочини". — написала Брінк.

Нагадаємо, російські "Шахеди" вдарили по Немишлянському району Харкова ввечері 9 лютого. За даними поліції, безпілотники поцілили у цивільне сховище палива одного з операторів АЗС. Паливо, що спалахнуло, змішалося зі снігом та розтеклося мікрорайоном. Найбільша маса вилилася на вулицю Котельну, що розташована у низині. Площа пожежі становила 3 700 квадратних метрів.

Загинули 7 людей, у тому числі молоді батьки та троє їхніх дітей віком 7 і 4 роки, а також близько 6 місяців. Постраждали троє громадян.

Раніше "Телеграф" писав, що у ніч проти 10 лютого 2024 року росіяни атакували нашу країну 31 ударним БпЛА типу Shahed-136/131. Основні напрямки удару – Одещина та Харківщина. Внаслідок бойової роботи знищено 23 "шахеди" в межах Одеської та Харківської областей.