Москва не приховує спроб ліквідувати українську ідентичність на окупованих територіях

Російський терористичний режим планує утримати окуповані території України за допомогою етнічних чисток. Російські терористи свідомо проводять таку політику, щоб змінити етнічний склад загарбаних ними територій.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Вони вважають, що Кремль планує таким чином унеможливити деокупацію українських територій.

"Війна в Україні — це, перш за все, війна за контроль над людьми, а не за землю. Окупаційний план Кремля спрямований на ліквідацію української ідентичності шляхом примусової інтеграції окупованої України в Росію соціально, культурно, мовно, політично, економічно, релігійно і бюрократично", – зазначається в статті Інституту.

Аналітики вважають, що Москва не приховує спроб ліквідувати українську ідентичність на окупованих територіях. Терористи намагаються переконати Україну та решту світу, що це незворотня та постійна дія. З цією метою нацистська Росія проводить політику примусової депопуляції та повторного заселення окупованих земель, щоб врешті зробити деокупацію неможливою.

У статті підкреслюється, що ця стратегія працює. Оскільки навіть західні лідери часто задають тривожні питання, чи може Україна деокупувати захоплені терористами у 2014 році землі, де за 10 років значно змінився етнічний склад.

Наприклад, раніше президент Польщі Анджей Дуда висловив сумнів, що Україна зможе повернути Крим під свій контроль. Водночас він вважає, що Донецьк і Луганськ повернуться під контроль Києва.

Кремль не покидає своїх планів знищити Україну, і окупація територій один з головних інструментів у цій боротьбі. Війна у 2024 році буде ще гарячішою та жорстокішою, адже Росія значно збільшила власний військовий бюджет і надалі проводить мобілізацію.