Москва не скрывает попыток ликвидировать украинскую идентичность на оккупированных территориях

Российский террористический режим намерен удержать оккупированные территории Украины с помощью этнических чисток. Российские террористы сознательно проводят такую политику, чтобы изменить этнический состав захваченных ими территорий.

Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они считают, что Кремль планирует таким образом сделать невозможным деоккупацию украинских территорий.

"Война в Украине — это, прежде всего, война за контроль над людьми, а не над землей. Оккупационный план Кремля направлен на ликвидацию украинской идентичности путем принудительной интеграции оккупированной Украины в Россию социально, культурно, языково, политически, экономически, религиозно и бюрократически ", – говорится в статье Института.

Аналитики считают, что Москва не скрывает попыток ликвидировать украинскую идентичность на оккупированных территориях. Террористы пытаются убедить Украину и остальной мир, что это необратимое и постоянное действие. С этой целью нацистская Россия проводит политику принудительной депопуляции и повторного заселения оккупированных земель, чтобы, в конце концов, сделать деоккупацию невозможной.

В статье подчеркивается, что эта стратегия работает. Поскольку даже западные лидеры часто задают тревожные вопросы, может ли Украина деоккупировать захваченные террористами в 2014 году земли, где за 10 лет значительно изменился этнический состав.

Например, ранее президент Польши Анджей Дуда выразил сомнение, что Украина сможет вернуть Крым под свой контроль. В то же время, он считает, что Донецк и Луганск вернутся под контроль Киева.

Кремль не оставляет своих планов уничтожить Украину и оккупация территорий один из главных инструментов в этой борьбе. Война в 2024 году будет еще жарче и жестче, ведь Россия значительно увеличила собственный военный бюджет и в дальнейшем проводит мобилизацию.