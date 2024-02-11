"Надо остановить преступления РФ": посол США отреагировала на ракетную атаку по Харьковщине, где погибла целая семья

Что говорит Бриджит Бринк об атаке РФ

Посол Соединенных Штатов в Киеве Бриджит Бринк отреагировала на ракетную атаку окупантов по Харькову 9 февраля. Она отметила, что это одно из доказательств, почему нужно поддерживать Украину и остановить преступления РФ.

Об этом она написала в сети X (бывший Твиттер).

"Сердцем мы с Харьковом, городом, очень пострадавшим от нападений России. За выходные погибли 7 человек, в том числе одна семья с 3 детьми. Именно поэтому мы должны поддерживать Украину, чтобы остановить такие ужасные преступления". – написала Бринк.

Напомним, российские "Шахеды" ударили по Немышлянскому району Харькова вечером 9 февраля. По данным полиции, беспилотники попали в гражданское хранилище топлива одного из операторов АЗС. Вспыхнувшее топливо смешалось со снегом и растеклось микрорайоном. Наибольшая масса вылилась на улицу Котельную, расположенную в низине. Площадь пожара составила 3700 квадратных метров.

Погибли 7 человек, в том числе молодые родители и трое их детей в возрасте 7 и 4 лет, а также около 6 месяцев. Пострадали три гражданина.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 10 февраля 2024 года россияне атаковали нашу страну 31 ударным БпЛА типа Shahed-136/131. Основные направления удара – Одесская и Харьковская. В результате боевой работы уничтожены 23 "шахеда" в пределах Одесской и Харьковской областей.