Атака россиян на Харьков: власти сообщили о последствиях удара террористов

Более 50 человек эвакуировали, производится поиск пострадавших

Во время атаки на Харьков вечером 9 февраля беспилотники российских террористов ударили по автозаправочной станции в Немышлянском районе Харькова. В результате разлилось горючее и возник сильный пожар.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. Он отметил, что экстренные службы работают на месте российского теракта.

"Вражеские шахеды ударили по АЗС — в результате этого попадания разлилось горящее горючее, горят 14 частных жилых домов. Площадь пожара 3700 квадратных метров. Эвакуированы 50 харьковчан, среди которых двое детей. ГСЧС продолжают борьбу с огнем и поиск возможных пострадавших людей", – написал он.

Как писал "Телеграф", террористы вечером 9 февраля в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками производства Ирана. Под ударами оказались Одесса и Харьков, из обоих городов сообщали о взрывах.

Напомним, в ночь на 8 февраля оккупанты атаковали Одессу. Есть повреждение гражданской инфраструктуры города. В результате атаки пострадавших и погибших, к счастью, нет. По словам главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, повредили недостройку и учебное заведение.