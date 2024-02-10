Атака росіян на Харків: влада повідомила про наслідки удару терористів

Понад 50 осіб евакуювали, проводиться пошук постраждалих

Під час атаки на Харків ввечері 9 лютого безпілотники російських терористів вдарили по автозаправочній станції у Немишлянському районі Харкова. Внаслідок цього розлилося пальне та виникла сильна пожежа.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Він зазначив, що екстрені служби працюють на місті російського теракту.

"Ворожі шахеди вдарили по АЗС — внаслідок цього влучання розлилося палаюче пальне, горять 14 приватних житлових будинків. Площа пожежі 3 700 квадратних метрів. Евакуйовано 50 харківʼян, серед яких двоє дітей. ДСНС продовжують боротьбу з вогнем та пошук можливих постраждалих людей", – зазначив він.

Як писав "Телеграф", терористи ввечері 9 лютого вчергове атакували Україну ударними безпілотниками виробництва Ірану. Під ударами опинилися Одеса та Харків, з обох міст повідомляли про вибухи.

Нагадаємо, в ніч на 8 лютого окупанти атакували Одесу. Є пошкодження цивільної інфраструктури міста. Внаслідок атаки постраждалих та загиблих, на щастя, немає. За словами голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, пошкодили недобудову та навчальний заклад.