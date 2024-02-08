Ракети для терору міст. Чому експерти так називають зброю з КНДР, якою росіяни б’ють по Харкову

Одна особливість робить їх марними для виконання бойових завдань

Українські правоохоронці заявили, що російські окупанти обстрілюють наші населені пункти ракетами виробництва Північної Кореї. Йдеться про Hwasong-11Ga (KN-23), які, за словами експертів, годяться скоріше для ракетного терору міст, а не ударів по військових цілях.

Таку думку поділяє військовий експерт та історик Андрій Харук. Причина цього – вкрай низька точність цих ракет, які зроблені з використанням російських технологій, які застосовуються для створення ВТРК "Іскандер-М".

Як уточнює фахівець, КНДР не публікує жодних даних щодо свого озброєння, особливо ракетного, і всі їхні оприлюднені характеристики є результатами роботи розвідки.

Так, мабуть, існують два варіанти KN-23, які відрізняються дальністю пуску (450 км для базового варіанту, 600-690 – для вдосконаленого), і приблизно з однаковою бойовою частиною вагою близько 500 кг.

"Сама бойова частина — моноблочна, повітряного підриву. Вона підходить для ураження неукріплених поверхневих цілей — наприклад, житлових будинків... Кругове ймовірне відхилення складає, за оцінками експертів, близько 100 м (тобто ракета може впасти в будь-якій точці кола діаметром 100 метрів близько цілі.- "Телеграф" ) з використанням супутникової системи та 200 м — тільки з інерційною системою. Тобто, KN-23 точкові цілі вражати не в силах, а ось для терору мирних міст — цілком годяться", — вказує Андрій Харук на головну. завдання ракет КНДР, що випливає з їхньої неточності.

Також експерт робить припущення, чим може загрожувати поява в арсеналі РФ північнокорейських ракет, і вважає, що в першу чергу розширенням застосування проти України балістичних ракет, найбільш складних цілей для ППО.

Протистояти цьому, за словами Андрія Харука, можна двома способами:

посиленням ПРО за рахунок сучасних протиракетних систем від союзників, і тут йдеться не тільки про Patriot і SAMP-T, а й про спеціалізовані американські системи THAAD;

знищенням пускових установок та запасів ракет до того, як вони будуть застосовані. А це вже завдання для наших дронів та російських партизанів.

Загалом першим застосуванням північнокорейської KN-23 проти українських міст може бути обстріл Запоріжжя 23 грудня 2023 року.