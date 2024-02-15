Массированный ракетный удар: во Львове и области прогремели взрывы (обновлено)

Есть попадания по городу

Утром, 15 февраля, в Украине объявлена воздушная тревога. Во Львове раздался взрыв.

Об этом сообщает мэр города Андрей Садовый и глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Во Львове слышны звуки взрывов. Угроза до сих пор сохраняется. Будьте как минимум в коридоре", — говорится в сообщении.

6:59 Садовый пишет, что есть попадания по городу. По предварительной информации, в нескольких домах Львова по улице Научной взрывной волной выбило окна. Информации о потерпевших пока нет.

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