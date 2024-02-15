Российские оккупанты в очередной раз запустили по Украине ракеты: что известно (обновляется)

Пуски ракет фиксировались с кораблей и самолетов Ту-95МС

Российские террористы запустили по Украине ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Также недобитки из состава Черноморского флота РФ выпустили несколько ракет "Калибр".

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и мониторинг.

"Ракетная опасность в южных и восточных областях из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — говорится в сообщении ВС.

05:45 Мониторинг пишет о минимум четырех ракетах на Киев. Тем временем остатки "Калибров" в очередной раз изменили курс и уходят в сторону Хмельнитчины. По областям работают ПВО и истребительная авиация.

05:40 Крылатые ракеты Х-101/555 летят на Киев. Остатки "Калибров" из Черкасской области также развернулись в столицу.

05:35 Первая группа российских крылатых ракет уже в Сумской области.

05:30 Тактическая авиация террористов активна на северо-востоке и в Азовском море. Предварительно два Су-34 и один Су-35.

05:25 Ракеты сменили курс, двигаются на Умань.

05:20 Часть "Калибров" сбили, остатки ракет бродят по Кировоградщине.

05:10 Мониторинговые каналы сообщили про по меньшей мере два "Калибра", которые террористы запустили через временно оккупированную территорию Запорожской области. С целью усложнения перехвата курс ракет проложили над Запорожской АЭС. Ракетную угрозу объявили для Днепропетровской области, ракеты также угрожают Кировоградщине.

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