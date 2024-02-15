В Киеве прозвучал ряд мощных взрывов: первые подробности (обновляется)

Жителям и гостям столицы рекомендуют находиться в безопасных местах

В четверг, 15 февраля, Киев и область разбудили сигналы воздушной опасности, сигнализирующие об очередной массированной ракетной атаке террористов. Около шести утра в некоторых районах столицы прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщает Телеграф со ссылкой на собственного корреспондента. Также данные о громких звуках подтверждаются рядом местных Telegram-каналов.

По предварительным данным, громкие звуки – это работа наших средств противовоздушной обороны.

6:00 В Киевской военной администрации подтвердили работу ПВО.

"В регионе работают силы ПВО", — говорится в сообщении.

6:14 В области раздался взрыв. А по информации мэра Киева в столице работает ПВО.

6:18 В Воздушных Силах Украины сообщают об опасности для Киева

"Киев ракеты в вашем направлении с Черниговщины", — пишут в ВС.

6:24 Мониторинги сообщают о фальш цели.

6:57 Воздушное пространство Киева и области чистое, но до сих пор работают силы ПВО в западных регионах страны.

7:07 Начальник Киевской городской военной администрации отчитался о работе ПВО в столице и области. По его словам, все вражеские ракеты, летевшие на столицу, были уничтожены.

"Очередной ракетный удар по Украине. Удар — комбинированный. В частности, ракеты разного типа враг направил и на Киев. Они заходили на город по разным направлениям. Тревога в столице длилась более 2 часов. Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские ракеты, которые летели на Киев были уничтожены", — пишет он.

По оперативной информации, в столице без жертв и разрушений. Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме.

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