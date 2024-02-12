"Гром" и "Циркон": Россия использует новое вооружение во время ударов, что это за ракеты

Россия постоянно меняет тактику при атаках, чтобы поразить как можно больше целей

Россияне все чаще применяют для ударов по Украине новые ракетные системы: среди них как их собственные разработки, так и зарубежные вооружения. Из последних новинок, возможно, задействованных в атаках в начале февраля — крылатая ракета Х-69, авиационный боеприпас "Гром-Э1", и даже "гиперзвуковая" противокорабельная ракета "Циркон".

Также Россия начала использовать новое северокорейское вооружение. Об этом пишет Defense Express.

По данным издания, во время атаки Киева 7 февраля РФ использовала 3М22 "Циркон", и именно его обломки упали в Днепровском районе Киева. В ночь на 8 февраля, во время обстрела Селидово, скорее всего, враг использовал северокорейский боеприпас KN-23.

Новые ракетные системы РФ

Ракета Х-69

По российским данным ее дальность составляет 290 км, вес боевой части – 310 кг. Носителями этих ракет являются новые российские истребители пятого поколения Су-57. Но, издание отмечает, что, скорее всего, для ударов по Украине применяют более старые самолеты, например бомбардировщик Су-34. Несмотря на то, что ракета позиционируется как малозаметная, ее все равно может выявлять украинское ПВО.

Гром - Э1

Что касается гибрид бомб и ракеты "Гром-Э1" вряд ли можно считать их "чудо-оружием", по мнению журналистов. Ведь их высокая цена мешает врагу массово применять эти боеприпасы. Масса боевой части "Гром-Э1" составляет 315 кг, дальность поражения при сбросе с высоты 12 км — 120 км.

Боеприпас Гром-Э1

Циркон

Скорость ракеты составляет 11 тыс. км/ч, поэтому ее сложно перехватить и сбить. С другой стороны, нет никаких доказательств, что "Циркон" на самом деле может летать так быстро и при этом метко поражать цель.

Ракета Циркон

Из северокорейских образцов, которые Россия уже использует, особую опасность представляет KN-23. Ведь эта новая разработка похожа на российскую баллистическую ракету 9М723 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Которую, возможно, использовали во время недавнего обстрела Селидово.

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