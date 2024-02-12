HIMARS ВСУ впервые повреждены? Появилось видео с машинами, отправленными на ремонт в США

На видео две поврежденные машины

В сети зафиксировали, вероятно, первый случай повреждения украинских систем залпового огня HIMARS. До этого о таких фактах не сообщалось.

Об этом пишет американский OSINT-блогер Keystone Intel. Он опубликовал фото погрузки одного из "Хаймарсов", который, возможно, принадлежит ВСУ. Говорить об этом могут кресты, нанесенные на борт, которыми обычно помечают свою технику украинские войска.

На данной машине можно заметить множественные пробоины в районе кабины и самой пусковой установки. Судя по ним, повреждения были получены не в результате прямого попадания, а в результате разлета осколков.

Он также пообещал, что вскоре опубликует больше фото.

В это же время, в сети есть уже дополнительные фото с места событий, по которым можно понять, что поврежденных машин две. Как пишет известный украинский паблик "Диванно-штурмовая бригада", ссылаясь на OSINT-блогеров, местом съёмки является международный аэропорт Гаррисберг (США), а датой — 10 февраля.

На них можно увидеть повреждения уже на втором HIMARS из этой же партии. У него отсутствует одно колесо, а также заметны повреждения кабины в районе колесной арки. Отмечается, что машины отправились на ремонтный завод армии США Леттеркенни.

На новых фото, к слову, появились новые детали, которые также могут говорить о том, что машины все же украинские. Одной из таких деталей является то, что они были перевезены украинским грузовым самолетом АН с соответствующей ливреей.

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты на Донбассе создали "царь-поезд", длинной 30 километров.