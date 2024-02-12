HIMARS ЗСУ вперше пошкоджено? З'явилося відео з машинами, відправленими на ремонт у США

На відео дві пошкоджені машини

У мережі зафіксували, напевно, перший випадок пошкодження українських систем залпового вогню HIMARS. До цього про такі факти не повідомлялося.

Про це пише американський OSINT-блогер Keystone Intel. Він опублікував фото завантаження одного з "Хаймарсів", який, можливо, належить ЗСУ. Говорити про це можуть хрести, нанесені на борт, якими зазвичай позначають свою техніку українські війська.

На цій машині можна побачити численні пробоїни в районі кабіни і самої пускової установки. Судячи з них, пошкодження були отримані не внаслідок прямого влучення, а внаслідок розльоту осколків.

Він також пообіцяв, що незабаром опублікує більше фотографій.

У той же час, в мережі є вже додаткові фото з місця подій, за якими можна зрозуміти, що пошкоджених машин 2. Як пише відомий український паблік "Диванно-штурмова бригада", посилаючись на OSINT-блогерів, місцем зйомки є міжнародний аеропорт Гаррісберг (США), а датою — 10 лютого.

На них можна побачити пошкодження вже на другому HIMARS із цієї ж партії. У нього немає одного колеса, а також помітні пошкодження кабіни в районі колісної арки. Зазначається, що машини вирушили на ремонтний завод армії США Леттеркенні.

На нових фото, до речі, з’явилися нові деталі, які також можуть говорити про те, що машини все ж таки українські. Однією з таких деталей є те, що їх перевозив український вантажний літак АН з відповідною лівреєю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти на Донбасі створили "цар-потяг" довжиною 30 кілометрів.