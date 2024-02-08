Оккупанты обстреляли Селидово: пострадал семилетний ребенок (фото)

Семеро человек получили ранения

В ночь на четверг, 8 февраля, российские оккупанты обстреляли город Селидово в Донецкой области. В результате атаки погиб один человек. Еще семеро — получили ранения.

Среди пострадавших есть семилетний ребенок. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. О произошедшем он рассказал в Telegram.

"По меньшей мере один человек погиб и семь ранены в результате ночных обстрелов Селидово. Среди раненых — ребенок 2017 года рождения", — написал Вадим Филашкин.

По его словам, захватчики обстреляли город семь раз. Как результат, повреждены семь многоэтажек, три частных дома, три учебных заведения и админздание. Повреждены восемь автомобилей.

"Это — только предварительно известные последствия. Точные масштабы нанесенного ущерба устанавливаем", — подчеркнул глава ОГА.

Ранее "Телеграф" рассказал, в Киеве сотни домов остались без отопления из-за российских обстрелов 7 февраля. Обломки ракеты попали в жилой дом в Голосеевском районе. Произошло возгорание. Есть погибшие и пострадавшие. Под удар попали и другие украинские города.