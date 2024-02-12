"Залужный нам был как отец": командир знаменитого подразделения высказался о Сырском

Военный рассказал о своем опыте

Новый командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов с позывным "Филя" поделился своим мнением о новом главнокомандующем ВСУ Александре Сырском. По его словам, экс-главком Валерий Залужный был для его батальона больше, чем просто главком.

"Валерий Федорович Залужный – это очень большой человек. Для нашего батальона он как отец. Это человек, которого очень уважал "Да Винчи" — человек, которого мы очень уважаем. И я считаю, что благодаря ему как раз мы и имеем страну сейчас. Ибо, если бы не он, я не знаю, кто справился в тот момент с теми вызовами, которые были", — сказал Филимонов в интервью "ТСН".

Вместе с тем вокруг нового главнокомандующего Сырского возникают "нездоровые истории". Их, по словам военного, раздувают, в основном гражданские, которые не имеют права этого делать.

"Это не их дело, я скажу так. Потому что те люди, которые сражаются, если они сами решат, а среди военных достаточно много гражданского общества, достаточно много людей, которые могут говорить и имеют право говорить об этом. Если там будут большие проблемы, пусть эти люди говорят, а не гражданские. Сами знаем, о чем идет речь", — отметил он.

Он также поделился историей личного контакта с Сырским. Он произошел еще вначале полномасштабной войны.

"Когда началось полномасштабное вторжение, в первые дни меня набрали из Сухопутных войск. При том, что подразделение "Гонор" не относилось ни к кому. Меня пригласили на встречу, я тогда приехал, и у меня была встреча с Сырским. Понятно, что у меня есть фидбек некоторый, но по факту я обычный парень, у которого 150 человек, чуть-чуть оружия где-то взяли, немножко оделись. Он со мной пообщался, сказал, можете ли вы взять это направление, можем ли мы рассчитывать на вас, что вам для этого нужно. Для меня тогда было удивление, что командующий Сухопутными войсками встречается с группами, рассматривает их, смотрит на опыт, общается и дает конкретные задачи. И я думаю, что это сильно повлияло на оборону Киева. Я тогда очень зауважал Сырского", — рассказал командир батальона "Волки да Винчи".

После этого, добавил Филимонов, батальон долгое время находился в личном резерве Сырского. И те задачи, которые он выполнял, выполнялись по его приказу.

"И потому нас перемещали по фронту, там, где было тяжелее всего. Поэтому я скажу, что точно не нужно сейчас очень волноваться и говорить, что мы проиграли, нас всех убьют. В первую очередь нужно идти в ТЦК, или лучше "Волки Да Винчи", и готовиться воевать", — резюмировал военный.

Напомним батальон "Волки Да Винчи" 10 февраля открыл первый рекрутинговый центр в Киеве. На открытии присутствовал Сергей Филимонов. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов сделал фото и видео события.