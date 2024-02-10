"Развиваем батальон, сохраняя добровольческий дух": в Киеве открылся рекрутинговый центр "Волков Да Винчи" (эксклюзивные фото и видео)
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Сергей Филимонов возглавил батальон буквально на днях
Батальон "Волки Да Винчи" 10 февраля открыл первый рекрутинговый центр в Киеве. На открытии побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который сделал фото и видео события.
В батальоне подчеркнули, что развивают его, сохраняя добровольческий дух. "Волки Да Винчи" верят, что мотивированный воин – основа современной украинской армии. Это первое открытие рекрутингового центра после назначения командиром Сергея Филимонова. Первый центр был открыт во Львове.
"Я хочу, чтобы все киевляне могли прийти лично пообщаться с нашими бойцами и узнать о возможностях, которые открывает членство в братском кругу "Волков". Мы продолжаем дело Да Винчи в создании боеспособного подразделения, где уважают достоинство человека, понимают ценность жизни и имеют все средства, чтобы предоставить украинскому добровольцу профессиональную возможность уничтожать врага массово и высокотехнологично", — сказал он на открытии.
Ранее "Телеграф" рассказывал о Сергее Филимонове, который стал командиром легендарного батальона "Волки Да Винчи" буквально на днях. Он подчеркнул, что батальон "Волки Да Винчи" исповедует ценности своего первого командира: Да Винчи всегда ставил в приоритет человеческую жизнь и здоровье. Филимонов отметил, что в батальоне участие в боях будут принимать только подготовленные люди.