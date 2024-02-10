"Развиваем батальон, сохраняя добровольческий дух": в Киеве открылся рекрутинговый центр "Волков Да Винчи" (эксклюзивные фото и видео)

Сергей Филимонов возглавил батальон буквально на днях

Батальон "Волки Да Винчи" 10 февраля открыл первый рекрутинговый центр в Киеве. На открытии побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который сделал фото и видео события.

В батальоне подчеркнули, что развивают его, сохраняя добровольческий дух. "Волки Да Винчи" верят, что мотивированный воин – основа современной украинской армии. Это первое открытие рекрутингового центра после назначения командиром Сергея Филимонова. Первый центр был открыт во Львове.

Портрет Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи), первого командира батальона

Командир батальона Сергей Филимонов

Алина Михайлова, руководительница медицинской службы Ульф, батальона «Волки Да Винчи»

"Я хочу, чтобы все киевляне могли прийти лично пообщаться с нашими бойцами и узнать о возможностях, которые открывает членство в братском кругу "Волков". Мы продолжаем дело Да Винчи в создании боеспособного подразделения, где уважают достоинство человека, понимают ценность жизни и имеют все средства, чтобы предоставить украинскому добровольцу профессиональную возможность уничтожать врага массово и высокотехнологично", — сказал он на открытии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о Сергее Филимонове, который стал командиром легендарного батальона "Волки Да Винчи" буквально на днях. Он подчеркнул, что батальон "Волки Да Винчи" исповедует ценности своего первого командира: Да Винчи всегда ставил в приоритет человеческую жизнь и здоровье. Филимонов отметил, что в батальоне участие в боях будут принимать только подготовленные люди.