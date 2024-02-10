"Розбудовуємо батальйон, зберігаючи добровольчий дух": у Києві відкрився рекрутинговий центр "Вовків Да Вінчі" (ексклюзивні фото)

Сергій Філімонов очолив батальйон буквально днями

Батальйон "Вовки Да Вінчі" 10 лютого відкрив перший рекрутинговий центр у Києві. На відкритті побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який зробив фото та відео події.

У батальйоні наголосили, що розвивають його, зберігаючи добровільний дух. "Вовки Да Вінчі" вірять, що вмотивований воїн – основа сучасної української армії. Це перше відкриття центру рекрутингу після призначення командиром Сергія Філімонова. Перший центр було відкрито у Львові.

Портрет Дмитра Коцюбайло (Да Вінчі), першого командира батальйону

Командир батальйону Сергій Філімонов

Аліна Михайлова, керівник медичної служби Ульф, батальйону «Вовки Да Вінчі»

"Я хочу, щоб усі кияни могли прийти особисто поспілкуватися з нашими бійцями та дізнатися про можливості, які відкриває членство у братському колі "Вовків". Ми продовжуємо справу Да Вінчі у створенні боєздатного підрозділу, де поважають гідність людини, розуміють цінність життя та мають усі засоби, щоб надати українському добровольцю професійну можливість знищувати ворога масово та високотехнологічно", — сказав він на відкритті.

Раніше "Телеграф" розповідав про Сергія Філімонова, який став командиром легендарного батальйону "Вовки Да Вінчі" буквально днями. Він наголосив, що батальйон "Вовки Да Вінчі" сповідує цінності свого першого командира: Да Вінчі завжди ставив у пріоритет людське життя та здоров’я. Філімонов зазначив, що в батальйоні участь у боях братимуть лише підготовлені люди.