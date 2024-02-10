Загинув неподалік будинку, де в окупації залишилися його батьки: герой захищав Україну сім років

Захисник кілька днів не дожив свого 29-річчя

У боях з російськими окупантами в Білогорівці біля Лисичанська загинув Олександр Кузяк, який був родом із Сєвєродонецька. Його життя обірвалося 22 січня 2024 року за три десятки кілометрів від рідного дому, де зараз в окупації перебувають його батьки.

Героя провели в останню путь у селі Колодниця у Львівській області. Туди Олександр із сім’єю евакуювався, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії. Про його загибель повідомила Сєвєродонецька ГВА.

Народився Олександр 26 січня 1995 року у місті Сєвєродонецьк. Навчався у 20 школі та 24 ВПУ на токаря-фрезерувальника, де навчився вміло працювати на верстаті. Він був веселим, життєрадісним, вольовим характером. Завжди допомагав батькам у господарстві, любив рибалку.

Коли росіяни напали на його рідну Луганську область, він пішов на службу до ЗСУ. Захисник відслужив 6 років за контрактом. З початком повномасштабної війни він вивіз сім’ю на Львівщину і знову став до лав ЗСУ. Служив у Десантно-штурмових військах ЗСУ.

"Захищаючи свою землю від окупантів, загинув 22 січня 2024 року в Білогорівці біля Лисичанська, неподалік батьківського будинку, де нині в окупації перебувають його батьки. Воїн Олександр загинув, не доживши кілька днів до свого дня народження. 26 січня йому мало бути виповнитись 29 років", — йдеться в повідомленні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у боях із російськими окупантами у Запорізькій області загинув мешканець Київської області Василь Мостовий. Герой був учасником АТО, виходив із Дебальцевського оточення.