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Війна — день 717: росіяни знову б'ють безпілотниками, на фронті проблеми

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Настав новий день спротиву російським окупантам
Настав новий день спротиву російським окупантам. Фото Телеграф

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 10 лютого 2024 року. Війна йде вже 717 днів. На фронті виникли проблеми, в першу чергу – на багатостраждальному Авдіївському напрямку, де російські терористи намагаються рватися уперед. Окрім того, росіяни знову почали атакувати прифронтові міста безпілотниками.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 10 лютого, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Російські терористи атакували іранськими безпілотниками Харків та Одесу. В обох містах під удари потрапили цивільні будівлі, в Одесі постраждала одна людина.

Із ситуацією в Україні за 7 лютого можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 714: військові РФ лізуть до Авдіївки та влаштували нову масовану атаку

Інформацію за 8 лютого дивіться за посиланням: Війна — день 715: черговий обмін полоненими та призначення нового головкома ЗСУ

Про те, що відбувалося 9 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 716: галас навколо призначення Сирського та погіршення ситуації в Авдіївці

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#Україна #Росія #Війна