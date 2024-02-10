Війна — день 717: росіяни знову б'ють безпілотниками, на фронті проблеми

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 10 лютого 2024 року. Війна йде вже 717 днів. На фронті виникли проблеми, в першу чергу – на багатостраждальному Авдіївському напрямку, де російські терористи намагаються рватися уперед. Окрім того, росіяни знову почали атакувати прифронтові міста безпілотниками.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 10 лютого, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Російські терористи атакували іранськими безпілотниками Харків та Одесу. В обох містах під удари потрапили цивільні будівлі, в Одесі постраждала одна людина.

Із ситуацією в Україні за 7 лютого можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 714: військові РФ лізуть до Авдіївки та влаштували нову масовану атаку

Інформацію за 8 лютого дивіться за посиланням: Війна — день 715: черговий обмін полоненими та призначення нового головкома ЗСУ

Про те, що відбувалося 9 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 716: галас навколо призначення Сирського та погіршення ситуації в Авдіївці