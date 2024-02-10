Укр

Война — день 717: россияне снова бьют беспилотниками, на фронте проблемы

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Автор
Наступил новый день сопротивления русским оккупантам
Наступил новый день сопротивления русским оккупантам. Фото Телеграф

Рассказываем оперативно о главном за сутки

В календаре суббота, 10 февраля 2024 года. Война идет уже 717 дней. На фронте возникли проблемы, в первую очередь – на многострадальном Авдеевском направлении, где российские террористы пытаются рваться вперед. Кроме того, россияне снова начали атаковать прифронтовые города беспилотниками.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 10 февраля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Российские террористы атаковали иранскими беспилотниками Харьков и Одессу. В обоих городах под удары попали гражданские здания, в Одессе пострадал один человек.

С ситуацией в Украине за 7 февраля можно ознакомиться в материале: Война — день 714: военные РФ лезут в Авдеевку и устроили новую массированную атаку

Информацию за 8 февраля смотрите по ссылке: Война — день 715: очередной обмен пленными и назначение нового главкома ВСУ

О том, что происходило 9 февраля, читайте в материале: Война — день 716: шум вокруг назначения Сырского и ухудшение ситуации в Авдеевке

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#Украина #Россия #Война