Россияне рвутся к Часовому Яру: стали известны подробности (карта)

Началась новая волна наступательных действий окупантов

Российские оккупанты тесно приблизились к Часовому Яру и начали новую волну наступлений. Украинские защитники стойко удерживают оборону и пытаются сдерживать врага.

Об этом сообщает информационный ресурс DeepState в своем Telegram. Ситуация в районе города становится все напряженнее.

"Россияне заняли лесной массив южнее Богдановки, подобравшись вплотную к хребту, на котором располагается Часов Яр. Враг начал новую волну наступательных действий, перегруппировав свои силы. В ход идет пехота и техника, которую враг накапливал, чтобы продолжить развивать свой предыдущий успех", — указывается в уведомлении.

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Отдельно аналитики DeepState отмечают проблемы с обустройством инженерно-фортификационных сооружений. Поэтому украинским защитникам труднее обороняться.

"Местность Часового Яра дает возможность сделать их мощными и неприступными, но история с подготовкой к обороне снова оставляет желать лучшего", — пишет DeepState.

Ситуация в районе Часового Яра становится все более напряженной

Пока россияне пытаются зайти на высоту, тогда как украинские защитники пытаются сдерживать врага, несмотря на то, что россиян на этом направлении становится все больше и больше. Силам Обороны важно сдержать оккупантов и не дать захватить высоту.

Ранее "Телеграф" писал о том, как живет город Часов Яр в условиях близости линии фронта.