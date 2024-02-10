Россияне рвутся к Часовому Яру: стали известны подробности (карта)
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Началась новая волна наступательных действий окупантов
Российские оккупанты тесно приблизились к Часовому Яру и начали новую волну наступлений. Украинские защитники стойко удерживают оборону и пытаются сдерживать врага.
Об этом сообщает информационный ресурс DeepState в своем Telegram. Ситуация в районе города становится все напряженнее.
"Россияне заняли лесной массив южнее Богдановки, подобравшись вплотную к хребту, на котором располагается Часов Яр. Враг начал новую волну наступательных действий, перегруппировав свои силы. В ход идет пехота и техника, которую враг накапливал, чтобы продолжить развивать свой предыдущий успех", — указывается в уведомлении.
Отдельно аналитики DeepState отмечают проблемы с обустройством инженерно-фортификационных сооружений. Поэтому украинским защитникам труднее обороняться.
"Местность Часового Яра дает возможность сделать их мощными и неприступными, но история с подготовкой к обороне снова оставляет желать лучшего", — пишет DeepState.
Пока россияне пытаются зайти на высоту, тогда как украинские защитники пытаются сдерживать врага, несмотря на то, что россиян на этом направлении становится все больше и больше. Силам Обороны важно сдержать оккупантов и не дать захватить высоту.
Ранее "Телеграф" писал о том, как живет город Часов Яр в условиях близости линии фронта.