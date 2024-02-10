Росіяни прориваються на Часів Яр: стали відомі подробиці (карта)

Розпочалася нова хвиля наступальних дій окупантів

Російські окупанти тісно наблизилися до Часового Яру, що на Донеччині та розпочали нову хвилю наступів. Українські захисники стійко тримають оборону та намагаються стримувати ворога.

Про це повідомляє інформаційний ресурс DeepState у своєму Telegram. Ситуація в районі міста стає все більш напруженою.

"Росіяни зайняли лісовий масив південніше Богданівки, підібравшись впритул до хребта, на якому розташовується Часів Яр. Ворог розпочав нову хвилю наступальних дій, перегрупувавши свої сили. В хід йде піхота і техніка, яку ворог накопичував, щоб продовжити розвивати свій попередній успіх", — зазначається у повідомленні.

Цікаві деталі з біографії нового головкома ЗСУ

Окремо аналітики DeepState наголошують на проблемах з облаштуванням інженерно-фортифікаційних споруд. Через це українським захисникам важче оборонятися.

"Місцевість Часового Яру дає можливість зробити їх потужними та неприступними, але історія з підготовкою до оборони знову залишає бажати кращого", — пише DeepState.

Ситуація в районі Часового Яру стає все більш напруженою

Наразі росіяни намагаються зайти на висоту, тоді як українські захисники намагаються стримувати ворога, попри те, що росіян на цьому напрямку стає все більше і більше. Силам Оборони важливо стримати окупантів і не дати захопити висоту.

Раніше "Телеграф" писав про те, як живе місто Часів Яр в умовах близькості лінії фронту.