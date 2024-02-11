Был командиром взвода БПЛА: под Бахмутом погиб депутат со Львовщины

У Героя осталась жена и дочери

На фронте ежедневно гибнут украинские защитники. В этот раз печальная новость пришла во Львовскую область.

В четверг, 8 февраля, в Бахмутском районе Донецкой области погиб депутат Бродовского горсовета Николай Габа, сообщает пресс-служба совета. Ему было 39 лет.

"Мужественно выполняя воинскую обязанность, в бою за Украину, ее свободу и независимость, погиб Габа Николай Иванович. Он был командиром взвода ударных беспилотных авиационных комплексов. Старший лейтенант Николай Габа в гражданской жизни был депутатом Бродовского городского совета от фракции ВО "Свобода", светлым и справедливым человеком, надежным коллегой, любящим отцом", — говорится в сообщении.

В горсовете также отметили, что Габба с начала российской агрессии против Украины встал на защиту нашего государства. Воевал в ООС, а с началом полномасштабного вторжения вернулся в ряды ВСУ. Почти два года защищал Украину в самых горячих точках.

В понедельник, 12 февраля, в 15:00 Бродовская община встретит тело погибшего защитника на въезде в село Пониковица. Кортеж пройдет в Церковь Святой Троицы, где состоится заупокойное богослужение. Чин захоронения начнется 13 февраля, во вторник, в 12:00

Ранее "Телеграф" сообщал, что в боях с российскими оккупантами в Запорожской области погиб житель Киевской области Василий Мостовой. Герой был участником АТО, выходил из Дебальцевского окружения.