Прошел Дебальцево и снова встал на защиту Украины в начале вторжения: на войне погиб герой с Киевщины

По словам близких, воин отличался оптимизмом и верил в победу

В боях с российскими оккупантами в Запорожской области погиб житель Киевской области Василий Мостовый. Жизнь героя оборвалась 26 января.

С воином постились 7 января в Переяславе. Герой будет похоронен на кладбище в Винницах (Цыбловская ТГ), сообщает "Информатор".

Василий Мостовый был участником АТО, выходил из Дебальцевского окружения. Был снова мобилизован на службу в начале полномасштабной войны — 14 марта 2022 года. Служил оператором аппаратной 1 взвода связи роты тылового командного пункта. У защитника остались мать, брат, сестра.

"Это доброй души человек, всегда шутил, знаете, давал какую-то надежду… В молодом возрасте он уже прошел много испытаний, но последнее унесло его жизнь, жаль родных, а больше всего его", — рассказал знакомый Василия Александр.

"Невозможно принять это страшное известие… Вася, как же так? Мы же недавно общались, твоя улыбка… Твой оптимизм… Твоя вера в победу! Ты ведь обещал, что все будет хорошо… Боль, ненависть на убийц-врагов рвут на части", – написала в Facebook знакомая героя.

Напомним, в конце января – феврале 2015 года под Дебальцево развернулись активные бои, которые получили название "Дебальцевская операция". В Украине их называли грамотно спланированными действиями по выводу украинских подразделений из так называемого "дебальцевского кармана". В России говорили о "котле", в который попала украинская армия. 18 февраля 2015 года подразделения ВСУ и Нацгвардии покинули Дебальцево. Во время выхода противник наносил удары по украинским подразделениям и транспорту с раненными и погибшими.

Как сообщал "Телеграф", в бою под Бахмутом погиб сын депутата Бучанского райсовета Киевской области. Богдану Бородаю было всего 26 лет.