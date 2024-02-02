Обучался в Британии, чтобы защищать Украину: в Ровно простились с погибшим на фронте героем

Воину было всего 46 лет

В Ровно провели в последний путь украинского воина Николая Кухарца. Мужчина погиб в тяжелых боях за Украину.

Простить с храбрым защитником своей Родины пришли его родные, близкие, а также военные. Об этом сообщили на странице Ровенского городского совета в Facebook.

"Он готов был стать преодолевающим Вооруженные силы Украины с первых дней полномасштабного вторжения. Был убежден, что нужно изгнать неприятеля с нашей земли, освободить землю от этой напасти. Старательно выкладывался на учениях в Британии и невероятно заботился о родных. Ни разу не дал им почувствовать боль и страх войны, максимально облегчал восприятие, чтобы даже из разговоров они не испытывали ужаса, который каждый день видят воины…", — говорится в сообщении.

Отмечается, что трагедия случилась во время защиты Родины в зоне выполнения боевых задач в Херсонской области. Николай до последнего оставался верен военной присяге.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб украинский военный Алексей Осипишин из Винницы Он был водителем-санитаром и вывез большое количество побратимов с огневых позиций. Дома у него остались дети.