Навчався у Британії, щоб захищати Україну: у Рівному попрощалися із загиблим на фронті героєм

Воїнові було лише 46 років

У Рівному провели в останню путь українського воїна Миколу Кухарця. Чоловік загинув у тяжких боях за Україну.

Вибачити з хоробрим захисником своєї Батьківщини прийшли його рідні, близькі та військові. Про це повідомили на сторінці Рівненської міської ради у Facebook.

"Він готовий був стати долав Збройних сил України з перших днів повномасштабного вторгнення. Був переконаний, що необхідно вигнати ворога з нашої землі, звільнити землю від цієї напасті. Старанно викладався на навчаннях у Британії й неймовірно дбав про рідних. Жодного разу не дав їм відчути біль та страх війни, максимально полегшував сприйняття, аби навіть з розмов вони не відчували того жаху, який щодня бачать воїни…", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що трагедія сталася під час захисту Батьківщини у зоні виконання бойових завдань у Херсонській області. Микола до останнього залишався вірним військовій присязі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув український військовий Олексій Осипишин із Вінниці Він був водієм-санітаром і вивіз велику кількість побратимів із вогневих позицій. Вдома в нього лишилися діти.