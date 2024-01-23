Повернувся з Польщі, щоб захищати Україну: на фронті загинув молодий герой з Хмельниччини

Воїнові назавжди залишиться 25 років

На фронті у боях за Україну загинув 25-річний військовослужбовець сержант В’ячеслав Гаджула, уродженець села Велика Слобідка Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. Життя героя обірвалося біля населеного пункту Синьківка Куп’янського району Харківської області.

В’ячеслав Гаджула загинув 17 січня Про це повідомляє газета "Край Кам’янецький".

В’ячеслав Гаджула

На момент повномасштабного вторгнення В’ячеслав перебував у Польщі. Проте він повернувся до України та добровольцем вступив до лав ЗСУ до 10-ти окремої гірничо-штурмової бригади "Едельвейс".

Він жив у селі Велика Слобідка. Навчався у Кам’янці-Подільському індустріальному технікумі, здобувши спеціальність електрика.

Прощання з героєм відбудеться 24 січня з 10:00 до 12:00 у Будинку офіцерів. Далі кортеж із тілом захисника вирушить на малу батьківщину – до села Велика Слобідка, де його поховають.

Як повідомляв "Телеграф", на фронті загинув доцент Черкаського державного технологічного університету Дмитро Матвієнко. Життя героя, із позивним "Доцент" обірвалося 15 січня на Донеччині.