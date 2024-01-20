Кілька днів не дожив до дня народження: на війні загинув доцент Черкаського університету

Йому мало виповнитись 46 років

На Донеччині в боях за Україну загинув доцент Черкаського державного технологічного університету Дмитро Матвієнко. Життя героя з позивним "Доцент" обірвалося 15 січня.

Як повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, захисника провели в останню путь 20 січня у Черкасах. Він загинув внаслідок скоєння противником артилерійського обстрілу позицій підрозділу. Дмитро кілька днів не дожив до свого дня народження — 27 січня йому мало виповнитися 46 років. Службу він проходив на посаді стрільця мотопіхотної роти.

Дмитро Матвієнко

Дмитро працював у ДП "Черкасистандартметрологія". Він обіймав посаду доцента у Черкаському державному технологічному університеті.

Останню публікацію на своїй Facebook-сторінці Дмитро зробив за день до загибелі – 14 січня. Під нею люди залишають повні скорботи коментарі.

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